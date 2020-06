V majski akciji za večjo varnost kolesarjev zabeležili več kot 1900 kršitev

Ljubljana, 2. junija - V okviru nacionalne preventivne akcije za večjo varnost kolesarjev, ki je potekala med 4. in 31. majem po vsej državi, so policisti zabeležili več kot 1900 kršitev. V skoraj štirih tednih so kolesarji storili 1724 prekrškov, vozniki motornih vozil pa 181, so navedli na spletni strani Generalne policijske uprave.