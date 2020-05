Na avstrijskem Koroškem opozarjajo na poskuse revizije zgodovine

Celovec, 7. maja - Več slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškem je ob 75. obletnici osvoboditve po koncu druge svetovne vojne danes opozorilo na poskuse revizije zgodovine in omalovaževanja partizanstva na avstrijskem Koroškem ter jih jasno zavrnilo. Ob tem so poudarili, da so koroški partizani prispevali k zmagi proti nacizmu in osvoboditvi Avstrije.