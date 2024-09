Za slovensko skupnost v Avstriji bolj kot izid volitev pomembno, kdo bo v koaliciji

Glede na javnomnenjsko raziskavo, objavljeno prejšnji teden, bi 27,2 odstotka volivcev v Avstriji izbralo svobodnjake, trenutno vladajoča ljudska stranka (ÖVP) kanclerja Karla Nehammerja bi bila na drugem mestu s 24,6-odstotno podporo, socialdemokrati pa bi bili s 20,5 odstotka glasov tretji.

"Ne gre toliko za to, kdo bo prvi, zanimivo bo, kdo bo sestavil vlado in katere stranke bodo del koalicije," je za STA ocenil Manuel Jug, predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO), ene od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. "Vseeno, kdo bo na vodilnih položajih, z vsako vlado bomo morali sodelovati in usklajevati naša prizadevanja," je dodal.

"Zmaga še nič ne pove, ker je vedno odvisno od sestave vlade," meni tudi predsednik krovne organizacije Skupnost koroških Slovenk in Slovencev (SKS) Bernard Sadovnik. Za STA je dodal, da ob morebitni zmagi svobodnjakov in drugem mestu ljudske stranke pričakuje koalicijo socialdemokratov in ÖVP z Zelenimi ali liberalnim Neosom, čeprav ne izključuje niti možnosti koalicije med svobodnjaki in ljudsko stranko.

Tako Jug kot Sadovnik sicer upata, da bo nova vlada na Dunaju imela posluh za teme, pomembne za manjšino. "Upamo, da bo nova vlada resno in aktivno rešila še odprta vprašanja v zvezi s slovensko narodno skupnostjo, še posebej na področju izobraževanja in sodstva," je poudaril Jug. Sadovnik pa je opozoril, da bodo brez ustreznih ukrepov na teh področjih manjšinski jeziki v Avstriji v prihodnje izginili.

Sadovnik je še dejal, da je pred volitvami preučil volilne programe vseh strank, ki kandidirajo, tudi manjših in novih. Ob tem je razočarano ugotovil, da imajo zgolj socialdemokrati in Zeleni v programih omenjene manjšine v Avstriji.

Med pripadniki slovenske manjšine je med kandidati na tokratnih volitvah najvidnejša poslanka iz vrst Zelenih Olga Voglauer, ki bi po oceni Juga morda lahko obdržala mandat. Na listah nekaterih drugih strank kandidira še nekaj Slovencev, ki pa jim Jug ne pripisuje realnih možnosti za izvolitev.