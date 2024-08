V Gornji Radgoni in Radgoni umetniki obeh držav o vplivu človeka na okolje

Gornja Radgona, 3. avgusta - V Gornji Radgoni in avstrijski Radgoni se danes popoldne odpira potujoča multimedijska razstava avstrijskega zunanjega ministrstva Touch Nature/Dotik narave, ki se osredinja na vpliv človeka na okolje. Razstavna prizorišča so tokrat most, ki povezuje obe Radgoni, ter nekdanji carinarnici na obeh straneh meje.

Slovesnemu odprtju bo sledil koncertni večer v Pavlovi hiši v Potrni, kjer domuje zastopniška organizacija štajerskih Slovencev.

Serija multimedijskih razstav tematizira aktualno ekološko krizo. Umetniki vstopajo v nadnacionalni dialog in zavzemajo stališča do uničujočih humanitarnih, političnih, gospodarskih in ekoloških učinkov antropocena, geološkega obdobja, ki označuje obdobje, v katerem so človeške dejavnosti postale glavna gonilna sila sprememb na Zemlji.

Umetniki na razstavi ne ostanejo zgolj pri svojem dokumentiranju in uporu, pač pa ustvarjajo tudi utopije, je objavljeno na spletni strani Pavlove hiše,

Slovenija svoje umetnike predstavlja v carinarnici na avstrijski strani, Avstrija na slovenski strani. Razstavo kurirata avstrijska umetnostna zgodovinarka in kuratorka Sabine Fellner ter umetniški vodja Pavlove hiše David Kranzelbinder.

Namen razstave je predstaviti temi podnebje in trajnost, ki sta pomembni za obe državi, ter vizualizirati povezave med državama. Čezmejni performans ob 17. uri bo povezal razstavi na obeh straneh meje in obiskovalce usmeril na koncertni večer v Pavlovi hiši v avstrijski Potrni.

Slovenija in Avstrija sta pri postavitvi razstave, ki bo na ogled do 11. avgusta, ubrali pot dvonacionalne razstave, na kateri se predstavlja enako število umetnikov iz obeh držav. Razstava je na ogled v okviru festivala umetnosti Midsummer, je objavljeno na spletni strani Slovenskega kulturnega in informacijskega centra (Skica) Dunaj.

S svojimi deli se na razstavi predstavljajo Vanja Bučan, Matjaž Wenzel, Stefano Di Paride, Meta Kastelic, Brane Širca, Nina Koželj, Žiga Divjak, Ren Alridge, Michael Endlinger, Marielies Seyler, Peter Hauenschild, Oliver Ressler, Maren Jeleff, Klaus Pichler Projects - Klaus Pichler, PRINZpod, Uli Aigner, Kitty Kino, Gregor Sailer, Monika Pichler, Judith Wagner, Laurent Ziegler, Georg Blaschke, Edgar Honetschläger, Elmar Bertsch, Barbara Anna Husar,V Elisabeth von Samsonow, Nives Widauer in Alfred Hruschka.

Razstavo bosta odprla namestnica slovenskega veleposlanika na Dunaju Barbara Kremžar in namestnik avstrijske veleposlanice v Ljubljani Kristof Grabmayer-Keri. Čezmejni dogodek bo povezal obe razstavi in obiskovalce nato popeljal še na koncertni večer v Pavlovi hiši, kjer sta na ogled tudi razstavi Res Publica in Punk Subculture Socialism.

Po vstopu Slovenije v EU sta nekdanji carinarnici v Radgoni in Gornji Radgoni odslužili svojemu namenu. Leta 2011 je stavbi na avstrijski strani kupil zbiratelj umetnin Reinhard Diethardt, prostori pa so bili pod vodstvom Joachima Baurja namenjeni umetniškemu ustvarjanju. Vsebine so prispevali številni pomembni umetniki, leta 2023 pa je stavbi odkupila radgonska občina, ki jih namerava še naprej uporabljati v umetniške namene

Poleg avstrijskega zunanjega ministrstva pri tokratni razstavi sodelujeta še Avstrijski kulturni forum Ljubljana in Kulturno društvo člen 7. za avstrijsko Štajersko - Pavlova hiša.

Razstava Dotik narave je potujoča razstava omenjenega avstrijskega ministrstva, na kateri so poleg avstrijskih predstavljena tudi stališča držav gostiteljic. V Muzeju sodobne umetnosti Lentos v avstrijskem Linzu bo spomladi prihodnje leto potekala zaključna razstava vseh sodelujočih držav.