Festival lutkovnega ustvarjanja koroških Slovencev tokrat v Mariboru

Maribor, 20. septembra - Potem ko so se slovenski lutkarji iz avstrijske Koroške spomladi ob 50-letnici slovenskega lutkarstva na avstrijskem Koroškem predstavili že Ljubljani, se danes in v soboto predstavljajo še v štajerski prestolnici. V Lutkovnem gledališču Maribor se bo zvrstilo okoli 60 nastopajočih lutkarjev iz Roža, Podjune in Zilje.

Festival lutkovnega ustvarjanja koroških Slovencev, ki ga v Mariboru tradicionalno gostijo v sklopu kulturnih prireditev, poimenovanih Koroški kulturni dnevi, poleg Lutkovnega gledališča Maribor pripravljajo Slovenska prosvetna zveza iz Celovca, Klub koroških Slovencev Maribor in številne skupine slovenskih lutkarjev iz avstrijske Koroške.

Kot so poudarili v Klubu koroških Slovencev Maribor, so mladi lutkarji iz Roža, Podjune in Zilje tradicionalno povezani z Mariborom, saj sta lutkarstvo na avstrijskem Koroškem pomembno zaznamovala tudi lutkovna umetnika, vzgojitelja lutkarjev ter začetnika Poletnega lutkovnega pristana v Mariboru Breda in Tine Varl.

V Mariboru bodo letos nastopile otroška lutkovna skupina Pikce pr Zile, Skupina iz Šmihela, Skupina Srce iz Dobrle vasi, lutkovna skupina iz Celovca ter skupina Lutke Mladje KDZ. Na ogled bo tudi razstava lutk iz petih desetletjih ustvarjanja. Na odprtju razstave bo nastopil trio Praprotnice, za katerega je značilno, da poje pesmi upora, spominjanja in miru.

V okviru letošnjega mednarodnega festivala dokumentarnega filma Docudoc bo nocoj v Lutkovnem gledališču Maribor na ogled dokumentarni film Lutkarstvo upora v režiji Sabine Zwitter-Grilc. V filmu je prikazana bogata lutkovna dejavnost slovenske narodne skupnost v Avstriji, ki je tesno povezana z matično državo.

Dokumentarec Lutke upora pokaže, kako lutkarji danes s svojo umetnostjo skušajo vplivati na občinstvo. Zavzamejo se za večjo pravičnost v družbi zrcalijo nepravičnosti. Uporniške akterje in akterke združuje velika ljubezen do lutk. Film sledi mladim lutkaricam po jugu avstrijske Koroške, Nikolausu Habjanu, zvezdi avstrijskega lutkarstva in njegovem učitelju Nevillu Tranterju na Dunaj in v Gradec ter slovenskemu avantgardistu Matiji Solcetu v Prago, na slovenski Kras in v evropsko prestolnico Charleville, kjer naleti še na druge zvezde uporniškega lutkarstva, je objavljeno na spletni strani festivala Dokudoc.

Manjšinsko lutkarstvo na avstrijskem Koroškem sicer že samo po sebi odlikuje borba za preživetje slovenskega jezika, kar se kaže predvsem v uporniških vsebinah predstav. S tem se ukvarja tudi lutkovna predstava za odrasle Mrličožerec, ki bo v Lutkovnem gledališču Maribor na sporedu v soboto.

Mrličožerec, ki se ga je prijela oznaka koroškoslovenska različica Živalske farme Georga Orwella, se ukvarja s tematiko represije slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Koroškem. Predstavo so pripravili ob 50-letnici skupine Lutke Mladje. Predstavo sta režirali Julija Urban in Ana Grilc, ki je zasnovala lutke. Te je izdelala Nataša Herlec, številne kreativne elemente za sceno pa je izdelal Martin Messner. Ana Grilc se z Rihardom Grilcem podpisuje tudi pod scenografijo. Je tudi avtorica dramske predloge - kratke zgodbe, ki jo je objavila leta 2020 in zanjo prejela nagrado za novince in novinke mesta Celovec, piše na spletni strani osrednjega tiskanega tednika koroških Slovencev Novice.