Na Dunaju prvi sestanek pristojne ministrice s predstavniki manjšin

Dunaj, 28. februarja - Na Dunaju je danes potekal uvodni sestanek avstrijske ministrice za ženske in integracijo Susanne Raab s predstavniki vseh šestih manjšin v Avstriji. Na sestanku so sodelovali predsedniki in podpredsedniki sosvetov za narodne skupnosti, med njimi predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik.