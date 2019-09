Sanacijska dela na cesti proti Jelendolu pospešeno napredujejo

Tržič, 10. septembra - Sanacijska dela v Dovžanovi soteski na cesti proti Jelendolu, ki so se po lanski vodni ujmi začela sredi letošnjega poletja, uspešno in pospešeno napredujejo, so sporočili iz tržiške občine. Župan Borut Sajovic je povedal, da so z izvajanjem zadovoljni. V sklopu sanacije pa potekajo tudi dodatna dela.