Poplave v Tržiču povzročile 10 milijonov evrov škode, na vrsti trajna sanacija

Tržič, 10. januarja - Prve ocene škode, ki jo je konec oktobra v Tržiču povzročila vodna ujma, so se izkazale za pravilne. Ocenjevanje je namreč pokazalo, da je bilo škode za okoli deset milijonov evrov, od tega največ na vodni infrastrukturi. Oškodovani prebivalci so že prejeli sredstva, ceste so prevozne, država pa mora poskrbeti za trajnejšo sanacijo.