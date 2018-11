Tržiška občina za prizadete v poplavah pripravila tudi dobrodelno dražbo

Tržič, 16. novembra - Občina Tržič za prizadete v nedavni vodni ujmi poleg dobrodelnega koncerta Stopimo skupaj, ki bo 24. novembra, prireja tudi dobrodelno dražbo različnih predmetov, ki so jih prispevali prebivalci tržiške in sosednjih občin. Tiha dobrodelna dražba se je začela danes in poteka v prostorih Turistično promocijskega in informacijskega centra Tržič.