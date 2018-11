V Tržiču dobrodelni koncert za prizadete v poplavah

Tržič, 24. novembra - Občina Tržič drevi ob 20. uri v Dvorani tržiških olimpijcev pripravlja dobrodelni koncert za prizadete v poplavah, ki so konec oktobra na območju tržiške občine poplavile več objektov in enega od njih tudi odnesle. Na koncertu z naslovom Stopimo skupaj bo nastopilo več kot 170 glasbenikov, plesalcev in drugih ustvarjalcev.