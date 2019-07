Začenjajo se sanacijska dela na cesti proti Jelendolu

Tržič, 23. julija - Tržiški župan Borut Sajovic je danes v Tržiču z izvajalci del podpisal pogodbo za sanacijo struge in ceste na območju med Slapom in Jelendolom, ki ga je lansko jesen prizadela vodna ujma. Skoraj 2,4 milijona evrov vredna dela morajo biti končana do sredine novembra. V tem času pa bo veljal podoben prometni režim kot po ujmi.