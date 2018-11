Škodo po ujmi so zabeležili v 44 občinah

Ljubljana, 6. novembra - Neurje z vetrom in močnim deževjem je minuli teden za seboj pustilo ogromno škode. Kot so navedli na Upravi RS za zaščito in reševanje, so škodo zabeležili v 44 občinah, po prvih zbirnih ocenah bo ta presegala 0,3 promila državnega proračuna. Predvidoma v četrtek bo vlada zagotovila interventna sredstva za sanacijo v občinah Tržič in Kranjska Gora.