Vsi osnovnošolci iz Jelendola prišli v šolo, cesta še vedno neprevozna

Tržič, 8. novembra - Cestna povezava med Jelendolom in Tržičem deset dni po vremenski ujmi še vedno ostaja neprevozna. Kljub temu so vsi osnovnošolci iz Jelendola, ki so po jesenskih počitnicah zaradi varnosti še tri dni ostali doma, danes prišli v šolo. Delavci, ki urejajo usade, pa hitijo, da bi bila cesta vsaj konec tedna že prevozna.