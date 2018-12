Karitas za prizadete v poplavah v Tržiču zbrala skoraj 19.000 evrov

Tržič, 3. decembra - Slovenska karitas je za pomoč ob nedavnih poplavah v Jelendolu in Tržiču do sedaj zbrala 18.642 evrov. Osmim gospodinjstvom, ki jim je voda zalila ali poškodovala stanovanjske prostore, bodo namenili skupaj 18.000 evrov pomoči, so danes sporočili iz Karitasa.