Dobitnica letošnje Rizzijeve nagrade znanstvenica Katja Sturm-Schnabl

Celovec, 9. septembra - Znanstvenica, avtorica, publicistka, prevajalka, pedagoginja in aktivistka Katja Sturm-Schnabl je dobitnice letošnje Rizzijeve nagrade, so danes sporočili iz Slovenske prosvetne zveze in Zveze slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškem, ki bosta nagrado podelili 3. oktobra v deželnem arhivu avstrijske Koroške v Celovcu.