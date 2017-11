Življenje žensk in moških v EU: Precej večji delež žensk kot moških skrbi za otroke, opravlja gospodinjska dela in kuha

Ljubljana, 5. novembra - V vseh državah članicah EU skrbi za otroke, opravlja gospodinjska dela in kuha precej večji delež žensk kot moških. Leta 2016 je 92 odstotkov žensk, starih 25-49 let, dnevno skrbelo za svoje otroke, prav tako je to počelo 68 odstotkov moških, kažejo podatki Eurostata.