Življenje žensk in moških v EU: Ženske v povprečju zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški

Ljubljana, 2. novembra - Leta 2015 so v vseh državah članicah ženske zaslužile manj kot moški, vendar pa je bila razlika v plačah med spoloma različna. Povprečno so zaslužile dobrih 16 odstotkov manj kot moški, če primerjamo njihove povprečne bruto plače na uro. V Sloveniji so ženske zaslužile za osem odstotkov manj kot moški, kažejo podatki Eurostata.