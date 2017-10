Življenje žensk in moških v EU: Več moških kot žensk pije alkoholne pijače in kadi

Ljubljana, 29. oktobra - V EU pije alkoholne pijače vsak teden večji delež moških kot žensk, in sicer 38 odstotkov moških, starih 18 let in več, ter 23 odstotkov žensk. Med državami članicami so se deleži moških gibali med 21 odstotki v Latviji in 52 odstotki v Združenem kraljestvu, žensk pa med petimi odstotki v Romuniji in 40 odstotki v Združenem kraljestvu.