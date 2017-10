Življenje žensk in moških v EU: Zaradi raka in kapi umre več moških kot žensk

Ljubljana, 29. oktobra - Med najpogostejšimi vzroki smrti v EU tako za ženske kot za moške so rak ter srčne in možganske bolezni, kot sta srčna in možganska kap. V EU je v letu 2014 zaradi raka umrlo 349 moških in 201 ženska na 100.000 ljudi, zaradi srčnih bolezni 171 moških in 94 žensk, zaradi možganskih bolezni pa 93 moških in 79 žensk, kažejo podatki Eurostata.