Življenje žensk in moških v EU: Višji delež žensk kot moških z visoko izobrazbo

Ljubljana, 30. oktobra - Med ženskami in moškimi v EU glede na stopnjo izobrazbe skoraj ni večjih razlik pri nižjih in srednjih stopnjah izobrazbe. Pri višjih stopnjah pa je terciarno izobrazbo v EU imelo 33 odstotkov žensk in 29 odstotkov moških. Razlike med ženskami in moškimi so bile največje v baltskih in skandinavskih državah ter v Sloveniji, kažejo podatki Eurostata.