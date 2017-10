Življenje žensk in moških v EU: Ženske prej zapustijo dom in se poročijo

Ljubljana, 28. oktobra - V življenju slehernega posameznika je veliko mejnikov, kot so začetek šolanja, vstop v odraslost, odhod od doma in prva zaposlitev, poroka, otroci ter upokojitev. V zvezi s tem so med ženskami in moškimi velike razlike. V EU so v letu 2016 ženske zapustile dom svojih staršev v povprečju pri 25 letih, moški pri 27 letih, kažejo podatki Eurostata.