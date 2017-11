Življenje žensk in moških v EU: Ženske uporabljajo internet za družbena omrežja, moški za branje novic

Ljubljana, 4. novembra - V EU so ženske uporabljale internet manj kot moški, saj je bilo med ženskami, starimi od 16 do 74 let, takšnih 77 odstotkov, moških pa 81 odstotkov. Za sodelovanje v družbenih omrežjih je sicer internet uporabljalo več žensk kot moških, več moških pa se je interneta posluževalo za branje novic, kažejo podatki Eurostata.