Življenje žensk in moških v EU: Ženske predstavljajo tretjino menedžerjev v EU

Ljubljana, 1. novembra - Moški običajno zasedajo višje položaje kot ženske. V letu 2016 so ženske predstavljale le tretjino menedžerjev v EU. Deleži menedžerk so bili najvišji v Latviji, 47 odstotkov, na Poljskem in v Sloveniji pa 41 odstotkov. Najnižji delež žensk je bil v Luksemburgu, 18 odstotkov, na Nizozemskem in v Grčiji pa 25 odstotkov, kažejo podatki Eurostata.