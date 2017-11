Življenje žensk in moških v EU: Ženske in moški enako zadovoljni s svojim življenjem

Ljubljana, 5. novembra - V življenju žensk in moških obstajajo velike razlike, vendar je pri merjenju zadovoljstva z življenjem dojemanje pri obeh spolih skoraj enako. V povprečju so leta 2013 ženske v EU, stare 16 let in več, svoje zadovoljstvo z življenjem na lestvici od 0 do 10 ocenile z oceno 7, moški pa z oceno 7,1, kažejo podatki Eurostata.