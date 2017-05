Strasbourg, 5. maja - Svet Evrope je danes objavil novo poročilo o sistemu varstva nacionalnih manjšin v Avstriji in ugotovil, da je to še vedno nekonsistentno. Še posebej kritični so do izvajanja manjšinskih pravic na avstrijskem Koroškem in Gradiščanskem, so sporočili iz Strasbourga.