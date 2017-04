Na avstrijskem Koroškem na krajevnih tablah prelepili slovenska imena

Celovec, 18. aprila - V občinah Dobrla vas, Žitara vas in Železna Kapla so na petih krajevnih tablah neznanci s srebrno folijo prelepili slovenska imena. Ker so folijo zlahka odstranili in ni nastala nobena škoda, ne bo preiskave, so povedali na policiji, danes na spletni strani poroča slovenski spored avstrijske televizije.