Vlada: Plačna reforma ni razlog za višje cene vrtcev

Ljubljana, 29. aprila - Več občin je v zadnjem času dvignilo cene vrtcev, kot razlog so navedle plačno reformo. Na vladi odgovarjajo, da so občinam s 6,4-odstotnim dvigom povprečnine zagotovili dovolj dodatnih sredstev, da se strošek plačne reforme, ki se bo v celoti uveljavila 1. januarja 2028, ne bo nujno prenesel na občane, so danes sporočili z vlade.