DZ sprejel zakon o javnih uslužbencih

Ljubljana, 25. aprila - Poslanci so na današnji izredni seji s 44 glasovi za, štirimi proti in šestimi vzdržanimi sprejel zakon o javnih uslužbencih. Kot glavno rešitev prinaša ustanovitev centra za kadre, ki bo prvo sito zaposlovanja v javni upravi. Na ta način želijo po navedbah vlade pohitriti postopke zaposlovanja in poenotiti pogoje za vse kandidate.