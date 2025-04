V javni razpravi predlog sprememb zakona o varstvu pred naravnimi nesrečami

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za obrambo je danes v javno razpravo poslalo predlog sprememb zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Glavni cilj predloga je poenotenje ureditve dodatka za stalnost za javne uslužbence na področju zaščite, reševanja in pomoči. Temeljnih načel sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predlog ne spreminja.