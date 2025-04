Opozicija opozarja na anomalije pri plačni reformi, v Svobodi izpostavljajo pozitivne učinke

Ljubljana, 9. aprila - Na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so na zahtevo NSi razpravljali o plačni reformi v javnem sektorju v praksi. Poslanci NSi in SDS so opozorili na nezadovoljstvo nekaterih zaposlenih in pozvali k odpravi anomalij. V Svobodi pa menijo, da je za vrednotenje reforme še prezgodaj, so pa izpostavili pozitivne učinke.