Na komisiji o prenovljenem plačnem sistemu, kritični predvsem v NSi

Ljubljana, 3. aprila - Na zahtevo NSi so danes na seji komisije za nadzor javnih financ govorili o prenovljenem plačnem sistemu v javnem sektorju. V NSi so prepričani, da so nastale nove krivice, najbolj razočarani pa so najslabše plačani. Vladna stran poudarja, da so osnovne bruto plače vseh višje, delodajalci pa imajo na voljo možnosti za izboljšanje plač zaposlenih.