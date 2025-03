Vlada in sindikati aprila o učinkih plačne reforme

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 29. marca - Prva izplačila plač v javnem sektorju po plačni reformi so prinesla tudi nekaj nezadovoljstva. Učinke prehoda v nov plačni sistem in vprašanja, ki se pojavljajo, sproti spremlja posebna delovna skupina, v kateri so predstavniki sindikatov in vlade. Sestanek vladne strani z vsemi reprezentativnimi sindikati pa je predviden v prvi polovici aprila.