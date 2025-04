Vlada in sindikati javnega sektorja danes predvsem o nadaljnjem delu

Ljubljana, 9. aprila - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja, ki so se danes na krovni ravni sestali prvič po uveljavitvi plačne reforme, so se dogovorili o nadaljnjem delu. Čakajo jih namreč pogajanja o kriterijih za nagrajevanje delovne uspešnosti, dogovoriti pa se morajo tudi o zakonu o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.