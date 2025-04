Ob novem izbruhu slinavke in parkljevke na Madžarskem poziv k upoštevanju ukrepov

Ljubljana, 18. aprila - Na Madžarskem so zabeležili nov izbruh bolezni slinavke in parkljevke. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce ob tem znova poziva k doslednemu upoštevanju odrejenih ukrepov ter izvajanju biovarnostnih ukrepov v rejah živali, saj bolezen povzroča veliko gospodarsko škodo.

Madžarska je o novem izbruhu slinavke in parkljevke Evropsko komisijo in države članice obvestila v četrtek. Gre za peti izbruh te bolezni na Madžarskem od začetka marca, ko so zabeležili prvi primer v državi v več kot 50 letih.

Zadnji primer so zabeležili v kraju Rabapordanythe, v občini Gyor-Moson-Sopron, ki je znotraj območja z omejitvami, in sicer v reji 874 govedi, so danes sporočili z uprave.

Madžarske oblasti so po navedbah uprave takoj po potrditvi slinavke in parkljevke sprejele ukrepe za pokončanje prizadetih živali in razširile območje z omejitvami, na katerem velja prepoved premikov dovzetnih živali in proizvodov. Preiskave in epizootiološka poizvedba medtem še potekajo.

Uprava za varno hrano je z namenom zaščite pred vnosom bolezni v Sloveniji 21. marca začasno prepovedala vnos pošiljk dovzetnih živali (govedo, drobnica, prašiči, divji prežvekovalci in ostale dovzetne vrste) s Slovaške v Slovenijo, 26. marca pa tudi z Madžarske. Poleg prepovedi vnosa živih živali je uprava 10. aprila začasno prepovedala tudi vnos drugega blaga in proizvodov, ki izvirajo iz dovzetnih živali iz obeh držav.

Čez Slovenijo je medtem dovoljen tranzit pošiljk z Madžarske in Slovaške le z območij brez omejitev, če se na ozemlju naše države ne ustavljajo oziroma razkladajo, pred vstopom pa so prevozna sredstva za prevoz teh pošiljk ustrezno razkužena. Prav tako morajo biti razkužena vozila, ki so bila pred vstopom v Slovenijo čez Slovaško in Madžarsko samo v tranzitu.

Spoštovanje odrejenih ukrepov poleg veterinarskih inšpektorjev preverja tudi slovenska policija.

Uprava je ob tem slovenske rejce znova pozvala k spoštovanju odrejenih ukrepov ter doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov. Če pri dovzetnih živalih opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na slinavko in parkljevko, pa naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju, so še pozvali.

Slinavka in parkljevka za ljudi ni nevarna - je pa človek lahko pasivni prenašalec - povzroča pa veliko gospodarsko škodo, saj je že v primere okužbe ene živali na kmetiji treba usmrtiti vse dovzetne živali. Ta ena najbolj nalezljivih bolezni živali se je letos v Evropi spet pojavila po 40 letih, in sicer so prvi primer potrdili januarja v Nemčiji. V začetku marca je nato prišlo do prvega izbruha bolezni na Madžarskem, od koder se je bolezen verjetno razširila tudi čez mejo na Slovaško.

V Sloveniji so to virusno bolezen, ki jo uvrščajo med najbolj nalezljive bolezni živali, nazadnje potrdili leta 1968.