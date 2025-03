Izbruh slinavke in parkljevke še na Slovaškem

Ljubljana/Bratislava, 21. marca - Slovaška je Evropsko komisijo in članice EU danes obvestila o potrditvi slinavke in parkljevke v treh rejah v bližini meje z Madžarsko, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Vnos pošiljk za to bolezen dovzetnih vrst živali je do sprejetja ukrepov Evropske komisije prepovedan.