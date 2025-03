Uprava za varno hrano prepovedala premike uvoženega goveda z Madžarske

Ljubljana, 10. marca - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pretekli konec tedna zaradi izbruha parkljevke in slinavke na Madžarskem izvedla nadzor na vseh gospodarstvih v Sloveniji, ki so v zadnjem času prejela govedo z Madžarske. Kliničnih znakov bolezni inšpekcija ni odkrila, je pa do izteka inkubacijske dobe prepovedala premike teh živali.