Uprava poziva k preventivnim ukrepom za preprečevanje vnosa slinavke in parkljevke

Ljubljana, 27. marca - V Sloveniji bolezen slinavke in parkljevke, ki povzroča veliko gospodarsko škodo, še ni prisotna. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin si želijo, da bi pri tem tudi ostalo, zato rejce pozivajo k doslednemu izvajanju splošnih biovarnostnih ukrepov. Za rejce so v ta namen pripravili tudi informativno zloženko.