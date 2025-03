Zaradi slinavke in parkljevke prepovedan vnos dovzetnih živali iz Madžarske

Ljubljana, 26. marca - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi novih izbruhov slinavke in parkljevke na Madžarskem prepovedala vnos pošiljk dovzetnih živali iz te države. Rejce živali v upravi pozivajo, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Bolezen se širi tudi na Slovaškem, od koder je vnos dovzetnih živali prepovedan od petka.

Na Madžarskem, kjer so slinavko in parkljevko prvič potrdili v začetku marca, so potrdili nov izbruh v veliki reji goveda 40 kilometrov od prvotnega izbruha. Desetkilometrski pas območja z omejitvami sega v Avstrijo, so danes sporočili iz uprave.

Prepoved vnosa živali se nanaša na govedo, drobnico, prašiče, divje prežvekovalce in ostale dovzetne vrste. Rejce so v upravi ob tem pozvali, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, med katerimi so uporaba zaščitne obleke in obutve, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev ter preprečevanje dostopa v hlev nepooblaščenim osebam. "Ti ukrepi so bistveni za preprečevanje vnosa bolezni tako v državo kot v rejo," so zapisali.

Prav tako naj rejci pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali. Še posebej naj bodo pozorni na morebitne znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, izguba apetita, slinjenje ter pojav mehurjev v ustih oziroma rilcu, na koži vimena in na parkljih.

Če opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na slinavko in parkljevko, naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju, so pozvali.

V četrtek se bo sestalo državno središče za nadzor bolezni, ki bo skupaj s predstavniki uprave za zaščito in reševanje ter civilne zaščite preučilo pripravljenost za primer izbruha slinavke in parkljevke v Sloveniji.

Slovaška je zaradi širjenja te bolezni v torek razglasila izredno stanje v celotni državi. Prepovedani so premiki dovzetnih živali iz države in v njo, pa tudi po državi. Rejci morajo dosledno izvajati biovarnostne ukrepe, prepovedano je vsakršno zbiranje dovzetnih živali. Pojav bolezni je že povzročil veliko gospodarsko škodo.