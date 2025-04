Dodatni zaščitni ukrepi zaradi slinavke in parkljevke na Slovaškem in Madžarskem

Ljubljana, 10. aprila - Zaradi resnosti položaja v EU po nedavnih izbruhih slinavke in parkljevke na Madžarskem in Slovaškem je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprejela dodatne ukrepe za zaščito pred vnosom bolezni v Slovenijo. Začasno je poleg živih živali med drugim prepovedan tudi vnos svežega mesa in mleka dovzetnih živali iz obeh držav.