V nadzor upoštevanja ukrepov zaradi slinavke in parkljevke vključena tudi policija

Ljubljana, 11. aprila - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi nedavnih izbruhov slinavke in parkljevke na Madžarskem in Slovaškem sprejela vrsto ukrepov za zaščito pred vnosom bolezni. Upoštevanje ukrepov bo preverjala veterinarska inšpekcija, pa tudi policija. Uprava ob tem znova poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.