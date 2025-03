Sindikat delavcev v zdravstveni negi za srečanje z Golobom in ministroma

Ljubljana, 27. marca - V sindikatu delavcev v zdravstveni negi so razočarani nad plačno reformo, ki je po njihovem mnenju ustvarila številne nove anomalije. Razmere v zdravstveni negi so kritične, negovalnega osebja močno primanjkuje, poudarjajo. Za zadržanje kadra imajo nekaj predlogov, ki bi jih radi predstavili premierju Robertu Golobu in pristojnima ministroma.