V šolah in vrtcih po navedbah združenj občin izvajajo redne preglede požarne varnosti

Ljubljana, 10. februarja - V osnovnih šolah in vrtcih izvajajo redne preglede požarne varnosti skladno z veljavno zakonodajo, so za STA pojasnili v skupnosti občin in združenju mestnih občin. Zato so v občinah prepričani, da razloga za skrb ni. Občine se glede na aktualne razmere lahko odločijo za dodatne preglede objektov in preverjanje požarne varnosti, so še pojasnili.