Na skupni seji odborov DZ o zagotavljanju varnosti v šolah poudarek predvsem na dialogu

Ljubljana, 6. februarja - Odbora DZ za izobraževanje in za notranje zadeve sta na skupni seji spregovorila o nedavni grožnjah več slovenskim šolam, medvrstniškem nasilju in požaru v dijaškem domu. Predstavniki pristojnih ministrstev in policija so ocenili, da je policija ob grožnjah ravnala ustrezno. Predlagali so izboljšave protokolov ter dialog med pristojnimi.