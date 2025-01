Kriminalisti po požaru v dijaškem domu preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti

Ljubljana, 31. januarja - Kriminalisti so v četrtek popoldne zaključili ogled Dijaškega doma Ivana Cankarja, kjer je zjutraj zagorelo, nadaljujejo pa ugotavljanje vzroka požara. Trenutno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Na policiji so dodali, da je požar uničil večino sledov, zato je preiskava zahtevna in lahko traja dalj časa.