Po požaru se je v dijaški dom vrnila več kot polovica dijakov

Ljubljana, 3. februarja - Po četrtkovem požaru se je v Dijaški dom Ivana Cankarja v nedeljo vrnilo 384 od 621 dijakov, so v dijaškem domu pojasnili za STA. Dijakom bo ves teden na voljo psihosocialna podpora in razbremenilni pogovori, kar so v nedeljo v precejšnjem številu koristili, so še pojasnili v domu.