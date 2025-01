Gradbena zakonodaja že sedaj omogoča izboljšanje varnosti v javnih objektih

Ljubljana, 31. januarja - Gradbena zakonodaja že sedaj omogoča vse posodobitve za izboljšanje varnosti v javnih objektih, so po četrtkovem požaru v ljubljanskem dijaškem domu in pozivih k spremembi zakonodaje za STA pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor. Na pristojnem inšpektoratu pa načrtujejo sistemski pregled požarne varnosti tudi ostalih dijaških domov.