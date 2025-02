Ministrstvo od študentskih domov pričakuje načrt za izboljšanje požarne varnosti

Ljubljana, 5. februarja - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je študentske domove pozvalo, naj jim do petka posredujejo načrt za izboljšanje požarne varnosti in oceno predvidenih stroškov. Za požarno varnost je sicer večinoma bolje poskrbljeno v novejših študentskih domovih, kažejo prvi podatki, ki so jih ministrstvu že posredovali domovi.