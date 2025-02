Predstavnik dijaških organizacij na sestanku z Logajem o varnosti v šolah in prevozih

Ljubljana, 7. februarja - Predstavniki Dijaške organizacije Slovenije (DOS) in Dijaške skupnosti Celje so se danes prvič po požaru v ljubljanskem dijaškem domu sestali z ministrom za vzgojo in izobraževanje Vinkom Logajem. Opozorili so, da mora država več pozornosti usmeriti v varnost dijakov in dijaških domov, spregovorili pa so tudi o prevozih in štipendijah.