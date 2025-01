Konfederacija sindikatov delavcev v kolektivni spor zaradi kolektivne pogodbe za javni red in varnost

Ljubljana, 20. januarja - Konfederacija sindikatov delavcev, sindikat občinskih redarjev in sindikat vojakov bodo sprožili kolektivni spor na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani zaradi kolektivne pogodbe za javni red in varnost. Trdijo, da so pogajanja in podpis pogodbe potekala v tajnosti s policijskima sindikatoma brez ostalih sindikatov pooblaščenih uradnih oseb.