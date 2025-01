Zaključek projekta drugega tira z nekajmesečno zamudo

Ljubljana, 15. januarja - Zaključek del na drugem železniškem tiru Divača-Koper, predviden do konca leta 2025, se odmika. Kot so danes potrdili v družbi 2TDK, bodo na rok izgradnje vplivali nepredvideni naravni pojavi, o katerih so sicer javnost obveščali že pred nekaj meseci. Prizadevajo si, da se rok dokončanja ne bo zamaknil za več kot za nekaj mesecev, so zatrdili.